Президент Туркменистана на коне выступил в цирке

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов выступил в цирке, проехавшись по манежу на белом коне. Зал аплодировал главе государства, сообщает Национальная служба новостей.

Бердымухамедов понаблюдал с трибуны за выступлением группы национальных конных игр. После этого лидер спустился к артистам и вручил им подарки, в числе которых были диски с его собственными песнями. В одной из них президент читал рэп о скакунах, а затем и сам оседлал лошадь.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Президент России Владимир Путин направил поздравления с новогодними и рождественскими праздниками главам иностранных государств и правительств, а также руководителям международных организаций. В списке, обнародованном на сайте Кремля, нет фамилии президента Украины Владимира Зеленского. Свои поздравления Путин направил главам стран СНГ, непризнанных Абхазии и Южной Осетии, президентам латиноамериканских стран, в том числе Венесуэлы. Он поздравил папу римского, […]