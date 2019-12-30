Президент Туркменистана на коне выступил в цирке

30.12.2019, 14:12, Разное

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов выступил в цирке, проехавшись по манежу на белом коне. Зал аплодировал главе государства, сообщает Национальная служба новостей.

Бердымухамедов понаблюдал с трибуны за выступлением группы национальных конных игр. После этого лидер спустился к артистам и вручил им подарки, в числе которых были диски с его собственными песнями. В одной из них президент читал рэп о скакунах, а затем и сам оседлал лошадь.



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