Президент Туркменистана на коне выступил в цирке

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов выступил в цирке, проехавшись по манежу на белом коне. Зал аплодировал главе государства, сообщает Национальная служба новостей.
Бердымухамедов понаблюдал с трибуны за выступлением группы национальных конных игр. После этого лидер спустился к артистам и вручил им подарки, в числе которых были диски с его собственными песнями. В одной из них президент читал рэп о скакунах, а затем и сам оседлал лошадь.
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