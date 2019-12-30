В Грузии назвали «ошибку года»

Генеральный секретарь правящей «Грузинской мечты», мэр Тбилиси Каха Каладзе назвал «ошибкой года» появление в кресле председателя парламента страны депутата Госдумы РФ Сергея Гаврилова, прибывшего на заседание межпарламентской ассамблеи православия, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

«Это был сложный и насыщенный год, были вызовы и определенные попытки устроить хаос, противостояние, выйти за рамки закона», –сказал он.

«Были и ошибки, например, появление Гаврилова в кресле спикера парламента Грузии», – отметил Каладзе.

Каха Каладзе заявил, что это «вызвало искренний протест молодежи», который затем конкретные лидеры оппозиции попытались использовать в своих целях и повели себя «безответственно».

Напомним, 20 июня во время сессии МАП в Тбилиси Гаврилов на правах президента этой организации занял предложенное ему кресло главы парламента Грузии, что вызвало недовольство грузинской оппозиции. Ворвавшиеся в здание парламента радикалы облили Гаврилова водой и пытались отнять документы. Инцидент привел к массовым протестам и обострению отношений РФ и Грузии.

На фоне этих событий президент РФ Владимир Путин подписал указ о запрете воздушных перевозок из РФ в Грузию.

«Вопрос Гаврилова» вызвал и внутриполитический кризис. Оппозиция попыталась устроить штурм парламента, против нее пришлось применить резиновые пули, слезоточивый газ и водометы. Пострадали десятки демонстрантов и полицейских.





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