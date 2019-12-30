Как «Мудрые дети» бабушек поздравляют

Группа волонтеров каждый праздник, и особенно Новый год, старается с подарками порадовать одиноких стариков в интернатах.

Волонтеры, которые назвали себя «Мудрые дети», говорят, что у них есть такая традиция: Родину поздравлять. «Может, и не всю сразу, конечно. А отдельные её части — например, тех, кто Новый год встречает в домах-интернатах», — рассказала порталу Pikabu одна из «мудрых детей».

Дело в том, что «Мудрые дети» — это не организация и даже не благотворительный фонд, а небольшая группа активных россиян, которая считает, что должна скрасить нерадостные будни и тягостные праздники пожилых людей, живущих в интернатах. Волонтеры делают жизнь одиноких людей чуть праздничнее — каждый месяц собирают подарки и чаепития на День именинника. 9 мая и в День пожилого человека выступают с концертом, накрывают праздничный стол.

Вот и этот Новый год не стал исключением. 28 декабря поехали в несколько домов-интернатов, чтобы поздравить почти 600 одиноких бабушек и дедушек. Поехали в интернаты «Лесное» и «Богородское», которые находятся в Ивановском районе. В них проживают пожилые люди и инвалиды, которые оказались тут по разным причинам: кто-то не справляется с уходом за домом, и приходит сам, кого-то «сдали» родственники. Впрочем, волонтерам это не так важно. Для них главное, чтобы все были одарены подарками и вниманием.

Всем приготовили подарки, несмотря на то, что хлопотно. Подарки – это фрукты и сладости на всех, и обязательно кусочек домашней выпечки для каждого, чтобы чувствовался «дух дома».

Деньги начинают собирать уже с ноября по знакомым, друзьям, организациям. Из постоянных волонтёров у нас 6 человек.

«Огромный поклон тем, кто откликается: добрых людей, на самом деле, много. Нам привозят пироги, пополняют наши «Добрые копилки», едут с нами», — рассказывают в группе.

Едут к бабушкам, потому что важны их эмоции. Взрослые люди, как дети, радуются подписанным открыткам, нехитрым подаркам, танцам и частушками под гармонь, объятиям и добрым словам.

«Зачем это нам? Каждый ответит по-своему. Наверное, потому, что можем. Несмотря на наличие семьи, дедлайны на работе и куда-то несущуюся страну, мы приезжаем туда, где нас ждут. И даже если не соберем нужную сумму — приедем всё равно. Просто подарки будут чуть скромнее.А не приезжать уже невозможно.

Нас же ждут», — признаются волонтеры.

Когда 8 лет назад, а именно столько лет существует группа, впервые затеяли эти праздничные мероприятия, думали, что такое невозможно. А вот теперь считают дни до поездки и им кажется, что по-другому и не жили никогда.

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