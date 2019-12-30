Мачеревич заявил о желании РФ разрушить альянс Польши и США

30.12.2019, 14:05, Новости дня

Бывший министр обороны Польши Антони Мачеревич сообщил о желании РФ разрушить «польско-американский союз».

«Последние высказывания президента Путина носят характер политической агрессии против польского государства и являются еще одним предзнаменованием действий, направленных на уничтожение нынешнего политического порядка в Европе, в частности польско-американского альянса и центрально-европейского союза «Трехморье», – сообщил Мачеревич, передает РИА «Новости».

По словам экс-министра, известного своими неординарными заявлениями, РФ уже в 21-м веке якобы имела планы «строительства новой Европы на основе российско-немецкого альянса». Кроме того, заверяет Мачеревич, Москва якобы вела переговоры с экс-премьером Польши Дональдом Туском с предложением принять участие «в разделе Украины».

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя заявление МИД Польши, обвинившего Россию в искажении предыстории Второй мировой войны, заявила, что Варшава много лет подрывала «и работу экспертов, и двусторонние отношения».

Российский посол в Варшаве был вызван в польский МИД после того, как президент Владимир Путин резко высказался о главе польской дипмиссии в нацистской Германии Юзефе Липском. Глава государства назвал Липского «сволочью и антисемитской свиньей», поскольку тот поддержал Адольфа Гитлера и его идею выслать польских евреев в Африку «на вымирание и уничтожение». После встречи Андреев заявил, что у РФ и Польши слишком разное видение общей истории.



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