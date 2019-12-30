«Тебя в дурку увезут!» Врачи санатория в Красноярске оскорбляли детей

Один из сотрудников, попавших на скандальные кадры, имеет большой стаж работы.
Региональный Минздрав проводит проверку.
Сотрудники детского противотуберкулёзного санатория «Пионерская речка» в Красноярске попали на видео в момент грубого обращения с детьми. Позже их временно отстранили от работы.
Поводом для проверки послужили публикации видеозаписей в местных СМИ, на которых люди в белых халатах, судя по всему сотрудники «Пионерской речки», кричат на плачущих детей.
Как видно на кадрах, в первом случае гражданкапытается грубо поднять плачущего мальчика и хватает его за руку, во втором эпизоде уже её коллега угрожает мальчику поездкой в «дурку», где его будут «обкалывать уколами».
В региональном Минздраве Лайфу рассказали, что сейчас ведётся проверка, сотрудники, попавшие на кадры, отстранены от работы.
— Там второй день идёт проверка, материалы переданы в прокуратуру, и сделано всё, чтобы сотрудники эти там больше не работали с детьми. Они пока отстранены. Понятно, что безнаказанным это не останется. Один из сотрудников с большим стажем работы, но что именно там произошло, мы сейчас разбираемся, — отметили в ведомстве.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Президент России Владимир Путин направил поздравления с новогодними и рождественскими праздниками главам иностранных государств и правительств, а также руководителям международных организаций. В списке, обнародованном на сайте Кремля, нет фамилии президента Украины Владимира Зеленского. Свои поздравления Путин направил главам стран СНГ, непризнанных Абхазии и Южной Осетии, президентам латиноамериканских стран, в том числе Венесуэлы. Он поздравил папу римского, […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Россиянин выставил на продажу монету за миллиард рублей / 8 декабря
- «Левченко — член КПРФ — избирался на пост губернатора вопреки воле Кремля» — политолог об отставке губернатора Иркутской области / 12 декабря
- «Ъ»: электронные договоры купли-продажи автомобилей могут появиться в 2020 году / 9 декабря
- Из инфекционной больницы в Новочеркасске уволились все врачи / 1 декабря
- Представлен возрожденный Jeep Wagoneer с 700-сильным мотором / 25 ноября
- Путин заявил о грядущих капитальных изменениях в мире / 26 ноября
- Американский фонд потратил на поддержку активистов в РФ 1 млн долларов / 30 декабря
- Согласован контракт по отправке иностранных туристов в Крым / 25 ноября