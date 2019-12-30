«Тебя в дурку увезут!» Врачи санатория в Красноярске оскорбляли детей

30.12.2019, 14:05, Новости дня

Один из сотрудников, попавших на скандальные кадры, имеет большой стаж работы.

Региональный Минздрав проводит проверку.

Сотрудники детского противотуберкулёзного санатория «Пионерская речка» в Красноярске попали на видео в момент грубого обращения с детьми. Позже их временно отстранили от работы.

Поводом для проверки послужили публикации видеозаписей в местных СМИ, на которых люди в белых халатах, судя по всему сотрудники «Пионерской речки», кричат на плачущих детей.

Как видно на кадрах, в первом случае гражданкапытается грубо поднять плачущего мальчика и хватает его за руку, во втором эпизоде уже её коллега угрожает мальчику поездкой в «дурку», где его будут «обкалывать уколами».

В региональном Минздраве Лайфу рассказали, что сейчас ведётся проверка, сотрудники, попавшие на кадры, отстранены от работы.

— Там второй день идёт проверка, материалы переданы в прокуратуру, и сделано всё, чтобы сотрудники эти там больше не работали с детьми. Они пока отстранены. Понятно, что безнаказанным это не останется. Один из сотрудников с большим стажем работы, но что именно там произошло, мы сейчас разбираемся, — отметили в ведомстве.



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