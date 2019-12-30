В России хотят контролировать поведение чиновников на корпоративах

Чиновников называют «лицом государства», именно поэтому они и должны вести себя соответствующе.

Специальные правила поведения для чиновников могут появиться в России. Во всяком случае, с соответствующим предложением к премьер-министру Дмитрию Медведеву обратился депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров. Причем, депутат делает акцент на поведении госслужащих во время корпоративов.

«Прошу вас рассмотреть возможность внедрения дополнительных нравственных правил поведения государственных служащих во время корпоративных и иных досуговых мероприятий», — цитируют сегодня «Известия» текст обращения депутата.

По словам Петрова, чиновники выступают «лицом государства», поэтому сообщения о непристойном поведении госслужащих на праздничных встречах подрывают авторитет и портят имидж государственной власти.

Однако депутату этого показалось недостаточно, и он предложил еще и уделять больше внимания тому, как расходуются бюджетные средства на эти самые производственные «посиделки». До сих пор на слуху заявления главы «Роснано» Анатолия Чубайска, который на новогоднем корпоративе заявил, что у него много денег.

К слову сказать, президент России Владимир Путин ранее поддержал идею

об ответственности для чиновников, которые оскорбляют граждан. А депутаты Госдумы пошли дальше и предложили лишать должностей чиновников за хамство и оскорбления. Позже в Госдуме заявили, что госслужащих необходимо лишать должностей за хамство и оскорбления

Фото: zaks.ru

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