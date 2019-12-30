В России предложили новый вариант методики расчета средних зарплат врачей

Рассчитывать среднюю зарплату врачей необходимо без учета доходов руководства медучреждений в связи с существенным разрывом между этими суммами.
С таким предложением выступил спикер Госдумы Вячеслав Володин в эфире телеканала «Россия-24», передает ТАСС.
«Необходимо выделить из всех подсчетов заработных плат зарплату главного врача, заместителей главного врача, чтобы их заработная плата не влияла на заработную плату врачей, которые работают в больнице и поликлинике», — отметил Володин, обратив внимание на разницу между зарплатами врачей и руководителей медучреждений.
«Разные [зарплаты] — еще исходя из того, что главный врач назначает эту заработную плату», — добавил Володин.
Также Володин предложил комплекс мер для повышения престижа профессии врача и создания условий для привлечения молодых специалистов. По мнению спикера, медучреждения должны оплачивать молодым специалистам жилье, а также предоставлять «какие-то мотивирующие факторы, влияющие на желание прийти работать в больницу».
В России до 2024 года планируется реализовать нацпроект «Здравоохранение», одной из целей которого является снижение показателей смертности населения трудоспособного возраста и увеличение продолжительности жизни россиян до 78 лет. На проект планируется потратить более 1,7 триллиона рублей. Он призван решить, в частности, проблему нехватки медицинского персонала в стране. Куратором нацпроекта назначена вице-премьер Татьяна Голикова, руководителем — министр здравоохранения Вероника Скворцова.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Президент России Владимир Путин направил поздравления с новогодними и рождественскими праздниками главам иностранных государств и правительств, а также руководителям международных организаций. В списке, обнародованном на сайте Кремля, нет фамилии президента Украины Владимира Зеленского. Свои поздравления Путин направил главам стран СНГ, непризнанных Абхазии и Южной Осетии, президентам латиноамериканских стран, в том числе Венесуэлы. Он поздравил папу римского, […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Голикова объяснила, почему 31 декабря не сделали выходным / 26 декабря
- Адвокат раскритиковал проект закона о домашнем насилии / 29 ноября
- Украинский журналист обвинил коллег в нежелании жителей Донбасса возвращаться на Украину / 28 ноября
- Роскосмос анонсировал «лунный лифт» за «колоссальные средства» / 16 декабря
- Доцент МГИМО: После Brexit шотландцы потребуют максимальную цену за то, чтобы остаться в составе Великобритании / 13 декабря
- Поплавский отметил 70-летие концертом в киевском Дворце спорта / 5 декабря
- На нормандской встрече не будет ничего презентоваться относительно закона об особом статусе ОРДЛО – Разумков / 9 декабря
- В загрязнившей «Дружбу» нефти нашли смертельно опасное вещество / 18 декабря