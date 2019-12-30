Allseas отказалась возобновлять укладку «Северного потока – 2»

Швейцарская Allseas не станет возобновлять укладку «Северного потока – 2», остановленную из-за санкций Вашингтона, сообщили в компании.
На прошлой неделе Госдепартамент США сообщил, что компании-подрядчики проекта смогут избежать санкций, если свернут все работы до 20 января. Тем не менее в Allseas сообщили, что не планируют возобновлять работу по укладке трубопровода и его завершению до 20 января.
«Нет, строительный флот Allseas покинул Балтийское море и был демобилизован для подготовки к другой работе», – ответили в пресс-службе компании, передает РИА «Новости».
Напомним, в связи с новыми санкциями США швейцарская компания Allseas, которая укладывает трубы «Северного потока – 2», объявила о приостановке строительства.
Газета ВЗГЛЯД писала, когда и в каком формате продолжится строительство «Северного потока – 2».
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