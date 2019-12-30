«Поворот произошел, а перелома нет». Оппозиционный депутат Елена Шувалова о первых итогах работы новой Мосгордумы

Депутат Мосгордумы от КПРФ Елена Шувалова — одна из оппозиционных кандидатов, которым в этом году удалось выиграть выборы, по ее словам — благодаря постоянной работе с москвичами. Помогло и «Умное голосование», и работа команды, которая смогла противостоять фальсификациям. 29 ноября Шувалова организовала круглый стол, куда должны были прийти Алексей Навальный и другие сотрудники Фонда борьбы с коррупцией. В последний момент глава московской фракции КПРФ отозвал заявку, но встреча все-таки состоялась. В результате Шувалова снялась с партийного учета в московском отделении КПРФ. После того как депутат отказалась поддержать проект московского бюджета, ей и вовсе грозит исключение из партии. The Insider попросил Елену Шувалову подвести итоги года в Мосгордуме.

Когда текст готовился к публикации, анонимный Telegram-канал «Кремлевская прачка» опубликовал файл с черновиком текста Елены Шуваловой, очевидно, украденный из ее взломанного почтового аккаунта. Опубликованный текст не был согласован с автором. Напоминаем, что эти действия подпадают под ст. 138 Уголовного кодекса и грозят лишением свободы на срок до четырех лет.

Про отношения с другими оппозиционерами и КПРФ

В этом году нам удалось заставить с собой считаться и заставить власть понять, что времена меняются. В Мосгордуму прошли не только депутаты от «Единой России», замаскировавшиеся под «независимых», но и депутаты, не связанные с властью. «Единая Россия» вела огромную работу по отъему победы, одержанной действительно независимыми кандидатами, но избиратели и волонтеры не позволили этого сделать. Конечно, большинства у оппозиции в Мосгордуме нет, и о переломе ситуации пока говорить нельзя. Можно сказать, что поворот произошел, а перелома пока нет.

Во время борьбы за выборы у нас сложилось взаимодействие с независимыми кандидатами либерального направления. Нас поддержали не только избиратели, но и тактика «Умного голосования», за что я очень благодарна. Меня не смущают идеологические разногласия, я вообще не заметила у них особых идеологических постулатов, кроме стремления честно провести выборы. И меня больше интересует практика, а не теория. Может быть они и выступают за частную собственность на основные средства производства, а я, конечно, против, но мы не ведем с ними теоретических споров. Ведь это не я их поддержала на выборах, а они меня, и не только меня.

До дня голосования идеологические разногласия никого не смущали, а сейчас некоторые говорят, что, мол, нам наплевать на их поддержку. Но те, кто так говорят, перед выборами просто прыгали на задних лапках, чтобы «Умное голосование» их поддержало. Я хотела даже скриншоты из соцсетей сделать, но все посты в Facebook на эту тему постирали.

Почему рекомендовано меня исключить, не знаю. Ну пришел бы Алексей Навальный, в чем тут криминал? Если глава фракции Николай Зубрилин боялся, что «что-то пойдет не так», то надо было просто прийти на этот круглый стол со своими товарищами, посмотреть с членами того же бюро, что там будет на этом круглом столе. Но, ей-богу, ничего там такого не планировалось, кроме как выступить в защиту нашего права иметь собственные суждения и против изощренных методов борьбы с неугодными.

Про «Единую Россию»

В новой ситуации «Единая Россия» нервничает и ведет себя, как я считаю, часто на уровне хамства: кричат, перебивают, не давая нам выступать, нарушая регламент. Самой этой фракции не должно было существовать, поскольку они все «самовыдвиженцы». Однако на первом заседании большинством так называемых самовыдвиженцев поменяли регламент и реанимировали фракцию.

Самой фракции «Единой России» в Мосгордуме не должно было существовать: они же все «самовыдвиженцы»

Деятели этой реанимированной фракции очень по-хамски, на мой взгляд, себя ведут. Хохот какой-то истеричный, крики, вопли в адрес оппозиции. Председатель Алексей Шапошников уже дошел до того, что нам рта не дает открыть. Например, Инна Святенко перебивала меня в то время, когда я представляла свой законопроект, и он ей даже вообще замечание не сделал, в результате она не дала мне выступить — пока она меня перебивала, время вышло.

Еще Шапошников незаконно назначил внеочередное заседание: в регламенте написано, что заседание может начаться только до шести вечера. Если начали до шести обсуждать вопрос, мы можем обсуждать его сколько угодно, но после шести мы уже не можем новые вопросы обсуждать. Таков регламент. То есть заявлять в семь вечера, в восемь вечера новые вопросы уже нельзя. А он сказал аж целое заседание и не включил в повестку важные вопросы из жизни города. Поэтому оппозиционные депутаты покинули зал заседаний — фракция КПРФ в полном составе, из фракции «Справедливая Россия» Михаил Тимонов, из «Яблока» Максим Круглов.

Про бюджет

В ноябре был принят бюджет Москвы. Я за него голосовать не смогла. Я этот бюджет называю «воронкой и колонкой». Доходная часть бюджета — это в основном налоги физических лиц. «Воронка» — это когда Москва вытягивает людей, и, соответственно, налоги со всей России. А «колонка» перекачивает деньги москвичей в строительно-транспортный комплекс. В качестве ретуши стольких негативных процессов используются законодательно неподкрепленные обещания незначительных выплат «детям войны» и предполагаемые выплаты обманутым дольщикам. Но, во-первых, законного обоснования для этих выплат так принято и не было, во-вторых, непонятно, почему миллионы, украденные у обманутых дольщиков, должны им возвращать налогоплательщики, а не те, кто эти деньги украл. Можно предположить, что это происходит потому, что застройщики тесно связаны с правительством Москвы.

«Воронка» вытягивает налоги со всей России, а «колонка» перекачивает деньги в строительно-транспортный комплекс

Что будет дальше? Я не склонна «гадать на кофейной гуще», да и порадовать оптимистичными предположениями не могу. Знаю только, что собянинская транспортно-застроечная пирамида МММ рано или поздно лопнет. Со своей стороны я, как и прежде, буду добиваться политики в интересах москвичей, развития зеленого фонда столицы и сохранения исторического наследия.

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