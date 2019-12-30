Президент Туркмении выступил в цирке с конями

Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов выступил в цирке. Он устроил конное представление. Сюжет об этом показали в эфире телеканала Atlyn Asyr, его запись доступна на канале Watan Habarlary в YouTube. Выступление президента прошло в манеже Международного ахалтекинского конноспортивного комплекса.
Судя по кадрам из ролика, Бердымухамедов сначала смотрел на выступление группы национальных конных игр «Галкыныш», а его подчиненные наблюдали за представлением с противоположной трибуны.
Потом президент пообщался с наездниками, вручил им подарки, среди которых был диск с его рэп-композицией о коне по кличке Ровач. Потом президент сел на белого коня и сделал несколько кругов по манежу под аплодисменты.
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