Президент Туркмении выступил в цирке с конями

30.12.2019, 13:57, Новости дня

Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов выступил в цирке. Он устроил конное представление. Сюжет об этом показали в эфире телеканала Atlyn Asyr, его запись доступна на канале Watan Habarlary в YouTube. Выступление президента прошло в манеже Международного ахалтекинского конноспортивного комплекса.

 

Судя по кадрам из ролика, Бердымухамедов сначала смотрел на выступление группы национальных конных игр «Галкыныш», а его подчиненные наблюдали за представлением с противоположной трибуны.

Потом президент пообщался с наездниками, вручил им подарки, среди которых был диск с его рэп-композицией о коне по кличке Ровач. Потом президент сел на белого коня и сделал несколько кругов по манежу под аплодисменты.



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