Ущерб от обыска в ФБК оценили в несколько миллионов рублей

Ущерб от обыска в московском офисе Фонда борьбы с коррупцией, который прошел 26 декабря, составляет около 4-5 млн рублей. Об этом сообщил директор ФБК Иван Жданов, передает «МБХ-Медиа».

«В течение года ущерб идет на десятки млн рублей. Пожертвования помогают восстанавливаться, и мы можем работать», — рассказал Жданов.

Обыск в офисе ФБК 26 декабря проводил спецназ Федеральной службы судебных приставов. Поводом стал отказ фонда удалять расследование «Он вам не Димон», посвященное премьер-министру Дмитрию Медведеву. Из офиса вынесли 17 ноутбуков, все сервера, коммутаторы, камеры и другое.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: В сентябре 2013 года 33-летний житель Новосибирска решил запустить фейерверк на даче. Вышло неудачно – мужчина лишился пальцев, глаз, а также получил ожоги туловища. Летом 2015-го произошел еще более трагичный случай. Американец Девон Стэплс решил отметить День независимости запуском ракетницы со своей головы. От головы в итоге ничего не осталось. В январе 2018-го пострадала квартира. […]