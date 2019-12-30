Ущерб от обыска в ФБК оценили в несколько миллионов рублей

Ущерб от обыска в московском офисе Фонда борьбы с коррупцией, который прошел 26 декабря, составляет около 4-5 млн рублей. Об этом сообщил директор ФБК Иван Жданов, передает «МБХ-Медиа».
«В течение года ущерб идет на десятки млн рублей. Пожертвования помогают восстанавливаться, и мы можем работать», — рассказал Жданов.
Обыск в офисе ФБК 26 декабря проводил спецназ Федеральной службы судебных приставов. Поводом стал отказ фонда удалять расследование «Он вам не Димон», посвященное премьер-министру Дмитрию Медведеву. Из офиса вынесли 17 ноутбуков, все сервера, коммутаторы, камеры и другое.
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