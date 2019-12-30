Мнение: У Валерия Юрьевича Праздник…

Сегодня Внучке 18 лет…
Это мой предНовогодний Подарок … Екатерина…
Источник: Конт
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Последнее: В сентябре 2013 года 33-летний житель Новосибирска решил запустить фейерверк на даче. Вышло неудачно – мужчина лишился пальцев, глаз, а также получил ожоги туловища. Летом 2015-го произошел еще более трагичный случай. Американец Девон Стэплс решил отметить День независимости запуском ракетницы со своей головы. От головы в итоге ничего не осталось. В январе 2018-го пострадала квартира. […]
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