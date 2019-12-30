Российская певица Лолита показала фото в образе блондинки. Снимок она разместила в Instagram.

«Как вам такая «Снегурочка»? Спасибо моим поклонникам за эксперименты, которые я никогда не буду ставить над собой, даже в год Крысы!» – написала она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Как Вам такая «Снегурочка»??? * Спасибо моим Поклонникам за эксперименты, которые я никогда не буду ставить над собой, даже в год Крысы! *

Публикация от Лолита Милявская (@lolitamilyavskaya) 29 Дек 2019 в 5:47 PST

Лолита родилась 14 ноября 1963 года в Мукачево.

Певица запрещен въезд в Украину. Государственная пограничная служба не пустила в Украину Милявскую в апреле 2017 года. По словам исполнительницы, въезд в Украину ей запрещен за посещение Керчи в оккупированном Крыму в 2015 году.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: В сентябре 2013 года 33-летний житель Новосибирска решил запустить фейерверк на даче. Вышло неудачно – мужчина лишился пальцев, глаз, а также получил ожоги туловища. Летом 2015-го произошел еще более трагичный случай. Американец Девон Стэплс решил отметить День независимости запуском ракетницы со своей головы. От головы в итоге ничего не осталось. В январе 2018-го пострадала квартира. […]