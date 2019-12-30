Российская певица Лолита показала фото в образе блондинки. Снимок она разместила в Instagram.
«Как вам такая «Снегурочка»? Спасибо моим поклонникам за эксперименты, которые я никогда не буду ставить над собой, даже в год Крысы!» – написала она.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Как Вам такая «Снегурочка»??? * Спасибо моим Поклонникам за эксперименты, которые я никогда не буду ставить над собой, даже в год Крысы! *
Лолита родилась 14 ноября 1963 года в Мукачево.
Певица запрещен въезд в Украину. Государственная пограничная служба не пустила в Украину Милявскую в апреле 2017 года. По словам исполнительницы, въезд в Украину ей запрещен за посещение Керчи в оккупированном Крыму в 2015 году.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: В сентябре 2013 года 33-летний житель Новосибирска решил запустить фейерверк на даче. Вышло неудачно – мужчина лишился пальцев, глаз, а также получил ожоги туловища. Летом 2015-го произошел еще более трагичный случай. Американец Девон Стэплс решил отметить День независимости запуском ракетницы со своей головы. От головы в итоге ничего не осталось. В январе 2018-го пострадала квартира. […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Фигуристка Косторная установила новый мировой рекорд / 8 декабря
- Мейхер показала прогулку с дочерьми / 17 декабря
- Матвиенко рассказала об ответе на санкции США по «Северному потоку – 2» / 24 декабря
- ФБР раскрыло произошедшее более полувека назад похищение младенца / 20 декабря
- Плавучая АЭС «Академик Ломоносов» дала первый ток / 19 декабря
- Космонавт рассказал, что делают на МКС при поломке всех туалетов / 27 ноября
- «Радио Свобода» заступилось за Зозулю с помощью неонацистской символики / 16 декабря
- Путин подписал закон о повышении МРОТ / 28 декабря