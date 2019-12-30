Лолита показала фото в образе блондинки

30.12.2019, 13:54, Новости дня

Российская певица Лолита показала фото в образе блондинки. Снимок она разместила в Instagram.

«Как вам такая «Снегурочка»? Спасибо моим поклонникам за эксперименты, которые я никогда не буду ставить над собой, даже в год Крысы!» – написала она.

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Как Вам такая «Снегурочка»??? * Спасибо моим Поклонникам за эксперименты, которые я никогда не буду ставить над собой, даже в год Крысы! *

Публикация от Лолита Милявская (@lolitamilyavskaya) 29 Дек 2019 в 5:47 PST

Лолита родилась 14 ноября 1963 года в Мукачево. 

Певица запрещен въезд в Украину. Государственная пограничная служба не пустила в Украину Милявскую в апреле 2017 года. По словам исполнительницы, въезд в Украину ей запрещен за посещение Керчи в оккупированном Крыму в 2015 году.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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