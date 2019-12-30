Минпромторг решил возобновить программы льготного автокредитования

30.12.2019, 13:51, Новости дня

Минпромторг возобновляет программы льготного автокредитования «Семейный автомобиль» и «Первый автомобиль» с 1 января 2020 года, сообщили в пресс-службе министерства.

«Программы поддержки льготного автокредитования «Семейный автомобиль» и «Первый автомобиль» будут возобновлены с 1 января 2020 года», – передает ТАСС сообщение Минпромторга, Там уточнили, что общий объем субсидий на 2020 год составит 5 млрд рублей.

Напомним, 25 февраля президент Владимир Путин провел рабочую встречу с министром промышленности и торговли Денисом Мантуровым. Тогда глава Минпромторга информировал президента, что ведомство с 1 марта возобновляет адресные программы поддержки спроса на автомобили «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль».



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