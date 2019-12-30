Мнение: А почему в Великой Стране к сиротам так плохо относятся?

Добрый вечер. Смотрю по телеку спецрасследование, какие в Любимой Стране Ура-патриотов страшные жилища сиротам дают — у меня в деревне самодельный дедушкин сарай лучше выглядит. И вот мне стало интересно — а почему здесь так относятся к сиротам? Или на НИХ величие России не распространяется, как и на инвалидов?

А хотя о чём это я, вот у одного козла ПОЛТОРЫ ТЫСЯЧИ (!!!) объектов недвижимости было. Так где же после этого сиротам таки хватит?

А что больше всего меня убивает, так это что некоторые Свидетели Великой России заступаются за этих чинорасов. Тех самых, которые на голубом глазу уверяют, что все эти развалюхи со страшными дырами и гнилью — НОРМАЛЬНЫЕ ЖИЛИЩА, а если где что не так, это это сами сироты довели квартиры (и язык-то поворачивается!), в которых на самом деле было МОЖНО ЖИТЬ. В, с позволения сказать, квартирах, в которых зачастую даже туалета-печки-ванны-газа нет. Нет, я отказываюсь понимать эту секту…

Источник: Достало

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