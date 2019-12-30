Редкая модель Rolex и женские бриллиантовые кольца: нескромный образ Криштиану Роналду в Дубае

Несколько последних дней Криштиану Роналду провел в ОАЭ, где не задавался вопросом «чем бы себя занять». Встречи, пресс-конференции, интервью — к этому нападающему «Ювентуса» не привыкать, а вот его поклонники, да и обычные пользователи соцсетей вместе со СМИ, пока не могут привыкнуть к любви футболиста надевать все лучшее сразу. На прошедшей в Дубае Международной Спортивной конференции (International Sports Conference) Криштиану появился в обычном, на первый взгляд, образе: белой футболке, светло-сером костюме и кроссовках. Но оставить без внимания выбранные им аксессуары, которые так и норовили ослепить своим сиянием зрителей в зале, не представлялось никакой возможности. А журналисты не только рассмотрели, но и оценили их стоимость.
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Так, для беседы с Руи Педро Криштиану надел свои любимые часы Rolex. Эта модель — GMT-Master Ice — считается, по некоторым данным, самой дорогой из когда-либо выпускаемых брендом: корпус часов сделан из 18-каратного белого золота и инкрустирован сотнями бриллиантов в 30 карат. Стоит такое роскошество 380 тысяч фунтов стерлингов! Но это еще не все: пальцы нескромного Криштиану украшали кольца, причем, как написал The Sun, такие обычно покупают мужчины, чтобы сделать своей любимой женщине предложение. Украшения, что и говорить, уместнее смотрелись бы на руке Джорджины Родригес — возлюбленной футболиста и матери его дочки. Но пока Криштиану предпочитает носить кольцо с гигантским желтым бриллиантом, обрамленным белыми бриллиантами поменьше, за 200 тысяч и колечко «попроще» за 50 тысяч сам.
Украшения КриштиануЭти часы Rolex Криштиану часто надевает по поводу и без
Но пока пресса оценивала стоимость «цацек» одного из самых высокооплачиваемых футболистов мира, в Дубае оценили спортивные заслуги Криштиану, признав его лучшим в 2019 году на церемонии вручения наград Globe Soccer Awards. Туда он пришел вместе с Джорджиной и сыном Криштиану Роналду-младшим. Но и про украшения не забыл: все те же кольца, только вот Rolex Криштиану сменил на не менее роскошные часы Bvlgary из 18-каратного золота, украшенные 270 бриллиантами, за 790 тысяч долларов.
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Еще ранее Криштиану встретился с наследным принцем Дубая, сыном шейха Мохаммеда — Хамданом.
Напомним, недавно футболист дал, пожалуй, самое откровенное интервью в своей жизни, где рассказал об отце, Джорджине, детях и отношении к славе.
За последние десять лет все изменилось. Часть из этих изменений фантастическая: вы оказываетесь на первых полосах газет, вас все знают… Но конфиденциальность стирается полностью. Я не жалуюсь, но знаете сколько раз я был со своими детьми в парке? Ни одного. Потому что вокруг собираются люди: дети нервничают, моя девушка нервничает. Ты просто не можешь в такие моменты быть собой, потому что если ты почешешь в носу — тебя сразу сфотографируют. Но слишком поздно, чтобы что-то изменить.
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Последнее: Несколько последних дней Криштиану Роналду провел в ОАЭ, где не задавался вопросом «чем бы себя занять». Встречи, пресс-конференции, интервью — к этому нападающему «Ювентуса» не привыкать, а вот его поклонники, да и обычные пользователи соцсетей вместе со СМИ, пока не могут привыкнуть к любви футболиста надевать все лучшее сразу. На прошедшей в Дубае Международной Спортивной […]
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