Путин выразил уверенность в сближении РФ и Японии

30.12.2019, 13:44, Новости дня

Президент Владимир Путин в телеграмме премьер-министру Японии Синдзо Абэ выразил уверенность, что 2020 год поспособствует сближению РФ и Японии и отметил, что будет рад видеть Абэ на праздновании 75-летия Победы, сообщила пресс-служба Кремля.

«Президент РФ выразил уверенность, что предстоящий год российско-японских межрегиональных и побратимских обменов будет способствовать сближению двух стран, и подчеркнул, что будет рад видеть Синдзо Абэ на торжествах в Москве по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы.

Президент РФ также высоко оценил сложившееся с японским лидером взаимопонимание, в полной мере подтвердившееся в ходе последних встреч в Москве, Осаке и Владивостоке.

Также Путин указал на важность того, что достигнутые двусторонние договоренности последовательно реализуются, создавая условия для поступательного развития российско-японских отношений в политической, торгово-экономической, гуманитарной и других сферах.



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