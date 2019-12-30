«Куколка!»: 51-летняя певица Валерия без юбки восхитила россиян

Композицию

артистка записала в дуэте

с НАZИМА. 51-летняя певица Валерия заранее ожидала, что подвергнется критике зв свой внешний вид.

Стилисты подобрали звезде довольно смелый образ, подразумевающий отсутствие

юбки. Ее исполнительнице заменил прозрачный жакет с черным ремнем.

Снимком

певица Валерия поделилась в «Инстаграм». Она явно была готова к тому, что

станет объектом нападок общественности. Артистка сама написала замечания,

которые ей собирались сделать фолловеры. «Вы же мать», «Чай не шестнадцать»,

«Юбку забыла надеть», «И эту туда же», «Ни стыда ни совести», – подписала

певица Валерия фото.

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Публикация от VALERIYA (@valeriya) 29 Дек 2019 в 12:19 PST

«С

нетерпением жду хотя бы оригинальной реакции сторонников эйджизма, а не как

обычно», – высказалась исполнительница. Подписчики оставили массу

положительных комментариев. Они одарили звезду комплиментами. «Куколка», «Вот это

ножки!», «Стройная,

красивая, сексуальная. Всегда в форме. Красавица», – высказались

поклонники певицы Валерии.

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