«Наша задача – прекратить поток контрабанды». В Минсоцполитики сообщили, что не будут бороться с бизнесом по продаже секонд-хенда

Инициатива Министерства социальной политики в отношении секонд-хенда является борьбой со «схемами на гуманитарке» и не имеет никакого отношения к легальному бизнесу по продаже в Украине подержанных вещей. Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель министра социальной политики Олег Коваль.

«Наша задача – прекратить поток контрабанды, которая завозится в Украину под видом гуманитарной помощи. Потому что достаточно часто «гуманитарный груз» используется не для помощи людям, а для уклонения от уплаты налогов. Знаете почему? Потому что «гуманитарную помощь» не нужно растаможивать! Гуманитарный груз – это предметы, которые бесплатно раздаются целевым категориям населения или учреждениям. На нем никто не должен зарабатывать, и единственная его цель – помочь тем, кто в этом действительно нуждается», – отметил Коваль.

По его словам, часто секонд-хенд завозят в Украину как гуманитарную помощь, после чего продают в магазинах. Ежегодно от этих схем государственный бюджет теряет до 2 млрд грн, подчеркнул чиновник.

«Мы никоим образом не выступаем против легальных магазинов с подержанными вещами, то есть секонд-хендом. Если товары в эти магазины завезены и продаются в соответствии с нормами отечественного законодательства – мы не имеем ничего против!» – добавил Коваль.

26 декабря он заявил, что Министерство соцполитики Украины намерено запретить ввоз на территорию страны подержанных вещей в качестве гуманитарной помощи.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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