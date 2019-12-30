Более половины россиян хотят уйти с работы

Результаты исследования аналитического центра НАФИ свидетельствуют о том, что большинство россиян (52%) недовольны своим местом работы. Условия труда устраивают лишь четверть опрошенных (25%), сообщает Ura.ru.
Среди негативных факторов жители отметили низкий уровень заработной платы, задержки выплат, плохие условия труда и переработки. Тем не менее, 77% респондентов заявили, что не намерены менять работу в ближайшие полгода. Стоит отметить, что 19% людей заявили, что довольны условиями, но не стали бы рекомендовать свою организацию в качестве работодателя родным и близким.
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Последнее: Результаты исследования аналитического центра НАФИ свидетельствуют о том, что большинство россиян (52%) недовольны своим местом работы. Условия труда устраивают лишь четверть опрошенных (25%), сообщает Ura.ru. Среди негативных факторов жители отметили низкий уровень заработной платы, задержки выплат, плохие условия труда и переработки. Тем не менее, 77% респондентов заявили, что не намерены менять работу в ближайшие полгода. […]
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