Завершена зимняя экспедиция исследовательского флота Минобрнауки

Научно-исследовательское судно «Профессор Водяницкий» провело завершающую зимнюю экспедицию исследовательского флота Минобрнауки в рамках нацпроекта «Наука» в 2019 году.

Всего в уходящем году проведено 37 морских научных экспедиций (на пять больше запланированного количества) в Северной Атлантике и арктических морях, Японском, Охотском, Южно-Китайском, Черном и Азовском морях, сообщается на сайте Минобрнауки.

В экспедициях было задействовано восемь научно-исследовательских судов неограниченного района плавания и шесть судов, работающих в прибрежной зоне; участвовало более 600 исследователей, в том числе студенты и аспиранты из 37 научных организаций, девяти высших учебных заведений, представители 16 зарубежных научных и образовательных организаций из Швеции, США, Аргентины, Польши, Германии, Вьетнама, Южной Кореи, Китая.

Впервые в новейшей истории РФ в 2019 году начато проектирование двух научно-исследовательских судов неограниченного района плавания. Корабли будут построены на российских верфях.

Экспедиция научно-исследовательского судна «Профессор Водяницкий» проходила под руководством кандидата биологических наук, старшего научного сотрудника ФИЦ «Институт биологии южных морей имени А.О. Ковалевского РАН» Наталии Бурдиян.

«Благодаря зимней экспедиции впервые за последние 30 лет будет изучен видовой состав и пространственное распределение ихтиопланктона умеренноводных видов рыб черноморской ихтиофауны в прибрежных и открытых водах Черного моря у Крымского и Кавказского побережий в разгар зимнего нерестового сезона, – отметила Наталия Бурдиян. – Экспедиция в зимний период – значимая исследовательская работа, потому особенно приятно, что в этом году появилась возможность выйти в море в декабре. Например, у радиобиологов появилась уникальная возможность проанализировать межгодовые и сезонные изменения уровней содержания и распределения радионуклидов, хлорорганических соединений, ртути и тяжелых металлов, углеводородов нефти в воде и донных отложениях Черного и Азовского морей».

Ученые сообщили, что отбор проб и определение стабильных элементов, включая тяжелые металлы, в компонентах экосистем Черного и Азовского морей в зимний период проводятся впервые. Исследованы видовой состав, численность, биомасса и пространственное распределение желетелого макропланктона, а также количественные показатели и таксономическое разнообразие фито- и мезозоопланктона Черного и Азовского морей. Также в ходе экспедиции получены новые экспериментальные данные о вертикальном распределении температуры и солености морской воды.

Кроме исследователей ФИЦ «ИнБЮМ» участие в экспедиции приняли научные сотрудники Морского гидрофизического института и Института природно-технических систем. Более половины состава 111-го рейса флагманского судна черноморского научного флота Минобрнауки – молодые ученые.

Совместные экспедиции на флагмане научного флота Черного моря НИС «Профессор Водяницкий» стали многолетней традицией. Результаты, полученные в ходе экспедиционных исследований, лягут в основу дальнейшей оценки биоразнообразия и биоресурсов Азово-Черноморского бассейна и могут быть использованы в области морской биологии и экологии, ориентированной на решение проблем сохранения и охраны морской среды, создание новых биотехнологий и методов интегрированного управления прибрежными зонами.

Более 40 лет НИС «Профессор Водяницкий» обеспечивает работу ученых. Осенью текущего года на судне была использована первая и единственная в РФ мобильная лаборатория геномики, позволяющая работать с живым материалом в море. В 2020 году ФИЦ «ИнБЮМ» запланировал семьдесят три судосуток научно-исследовательских экспедиции в акватории Черного и Азовского морей. Следующий рейс состоится весной 2020 года.

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