The Guardian включила Суркова в десятку наиболее влиятельных политических советников

Британская газета The Guardian включила помощника президента РФ Владислава Суркова в десятку наиболее влиятельных политических советников, участвующих в формировании политической линии разных государств.

Издание называет Суркова «серым кардиналом Кремля» и отмечает, что помощник президента России, занимающийся вопросами урегулирования конфликта на Украине, пользуется значительным влиянием, передает ТАСС.

В число других влиятельных политических советников газета включила советника президента США Дональда Трампа по вопросам иммиграционной политики Стивена Миллера, министра экономики и энергетики Германии, политического союзника канцлера Ангелы Меркель Петера Альтмайера, вице-премьера Госсовета КНР Лю Хэ, представляющего Китай на торговых переговорах с США, и советника премьер-министра Индии Нарендры Моди по национальной безопасности Аджита Довала.

В список также вошли официальный представитель французского правительства Сибет Ндиай, командующий силами специального назначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции Ирана Касем Сулеймани, официальный представитель президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын, заместитель главы управляющего Суверенного совета Судана Мухаммед Хамдан Дагало (Хамидти), президент Кубы Мигель Диас-Канель, который является советником генерального секретаря Коммунистической партии Кубы Рауля Кастро.

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