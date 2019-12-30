Спасение жизни – самое большее, что может сделать для человека государство. А кто возражает – милости просим «на подвал» в «ДНР» или «ЛНР»

Спасение человеческой жизни – самое большее, что может сделать для человека государство.
А если кто-то возражает – милости просим «на подвал» в какой-нибудь «ДНР» или «ЛНР».
Однажды со мной на канале работал человек, который во всех эфирах верещал за «війну до останнього патрона». Я все ждала, когда это чмо попросится добровольцем на фронт. Но нет, ведет по-прежнему светскую жизнь, мечтает о следующем проекте, где он будет верещать, сверкая очками. Да, так вот.
Если кто-то считает обмен неправомерным, пусть представит на месте этих ребят своих родителей, сестру, ребенка или любимого.
Осуждают они…
Источник: Наташа Влащенко / Facebook
Опубликовано с личного разрешения автора
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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