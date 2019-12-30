Нападающий сборной Украины признался, что имел предложение от «Ромы»

30.12.2019, 13:30, Новости дня

Нападающий сборной Украины и бельгийского «Гента» Роман Яремчук в интервью YouTube-каналу «Вацко Live» рассказал о возможности перейти в другой клуб.

«Когда подписывал новый контракт с «Гентом», то они сами сказали – мы хотим тебя продать. Но давай ты подписываешь контракт, а мы тебя потом продаем. Я на 100% уверен, что они меня отпустят. Думаю, прошлым летом было рано уходить из «Гента», – сказал Яремчук.

По словам украинского нападающего, этим летом у него было два официальных предложения «с бумагами».

«Было предложение от «Ромы» и «Бешикташа». От «Ромы» было официально с переговорами, но «Гент» попросил €20 млн, они сразу отказались», – сказал Яремчук.

Украинский нападающий выступает за «Гент» с лета 2016 года. В текущем сезоне на счету Яремчука 30 матчей за бельгийский клуб во всех турнирах, где форвард забил 17 голов и отдал четыре результативные передачи.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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Последнее: видео Аудио: Вероника Коваленко / YouTube Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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