Смартфон от Apple iPhone 11 Pro стал лидером рейтинга самых интересных гаджетов 2019 года

30.12.2019, 13:30, Разное

Смартфон от Apple стал лидером рейтинга наиболее интересных гаджетов 2019 года. Список составили в издании «Известия» с учетом ситуации на рынке РФ.
Первую строчку занял iPhone 11 Pro. Этот смартфон высоко отметили, благодаря наличию базовой камеры с тремя модулями, а также использованию оболочки iOS 13. Вторую позицию в рейтинге интересных девайсов получили наушники AirPods Pro, оснащенные режимом шумоподавления. Этот девайс также произведён компанией Apple. На третьей позиции находится Elari KidPhone 2. Детские часы показали рост объёма продаж в 3,5 раза.

В списке оказался электрический самокат iconBIT Kick Scooter TT v2. Данная модель может выдерживать пользователя массой до 100 кг и двигаться на скорости в 25 км/ч на протяжении 4-х часов. Составители рейтинга отдельно упомянули «Яндекс.Станцию Мини». Умная колонка получила функционал для контроля при помощи жестов. Samsung Galaxy Fold привлёк внимание благодаря наличию гибкого дисплея.



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