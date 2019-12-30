Синоптики рассказали о погоде на новогоднюю неделю в Москве

Ветер, снег и мокрый снег с дождем придут в Москву на этой неделе, сообщила главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова.

«Сейчас в Москве уже усилился ветер, порывы достигают 12 метров в секунду. Во второй половине дня начнется снег, ветер у нас сохранится. Сегодня во второй половине дня его порывы могут достигать 15-17 метров в секунду, местами даже поднимется метель, температура воздуха начнет постепенно повышаться», – передает РИА «Новости» слова Поздняковой.

Мокрый снег с дождем, по ее словам, начнется 31 декабря.

«31 числа температура воздуха в Москве будет положительная, у нас будут приниматься небольшие осадки, это будет мокрый снег вперемешку с дождем», – сообщила главный специалист московского метеобюро.

По ее словам, уже сейчас в столице происходят изменения в характере погоды – к Москве приближается серия атмосферных фронтов атлантического циклона.

«Сейчас температура в городе слабо отрицательная, порядка минус 3-4 градусов, к вечеру она повысится до нуля, а в центре – до слабо положительных значений», – сказала Позднякова.

Она также сообщила, что снег, который начнет выпадать в понедельник, продолжится в первой половине ночи 31 декабря.

«Снега будет чуть меньше. Может выпасть 5-6 сантиметров снега. Но сохранится ли этот снег до Нового года? Я думаю, что сохранится. Дневная температура в Москве будет повышаться до плюс 1-3 градусов, и вот такая температура у нас будет до завтра, практически часов до 8-10», – сказала Позднякова.

Переход температуры в сторону отрицательных значений и уменьшение количества осадков, по ее словам, произойдет в ночь на 1 января.

«Начиная с 00.00 температура воздуха уже станет отрицательной, ветер у нас сменится на северо-западный, и такая, порядка минус 3 – 5 градусов – это будет температура в утренние и дневные часы 1 января», – сообщила главный специалист московского метеобюро.

В последующие три дня, по словам Поздняковой, температурный фон будет держаться на уровне нуля градусов.

«На 3 и 4 (января) у нас сохранится облачная погода с небольшими осадками, в течение суток температура будет меняться мало: в Москве – около нуля градусов», – сообщила Позднякова.

Напомним, в воскресенье москвичей предупредили о предновогодней метели.





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