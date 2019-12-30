Путин поздравил Трампа с Новым годом

Президент Владимир Путин поздравил американского коллегу Дональда Трампа с Новым годом, отметив, что Москва и Вашингтон несут особую ответственность за глобальную безопасность и стабильность.
«В поздравлении президенту США Трампу Путин указал на то, что РФ и США исторически несут особую ответственность за обеспечение глобальной безопасности и стабильности, при этом Москва выступает за нормализацию двусторонних отношений и выстраивание равноправного диалога на основе взаимного учета интересов», – говорится в сообщении на сайте Кремля.
Путин также подтвердил приглашение Трампу посетить Москву для участия в торжествах по случаю 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
Ранее Путин в телефонном разговоре с Трампом поблагодарил его за переданную по линии спецслужб информацию, которая помогла предотвратить теракты в России.
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