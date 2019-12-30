Песков рассказал о решении газового вопроса РФ и Белоруссии

30.12.2019, 13:30, Разное

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пояснил о решении газового вопроса с Белоруссией. По его словам, Владимир Путин намерен реализовать переговоры с коллегой Александром Лукашенко.
Во время общения будет проведено обсуждение двусторонних отношений. Дополнительно лидеры РФ и Белоруссии обсудят интеграционные процессы.

«Делегации 2-х государств весьма плотно поработали. Имеются определённые аспекты, которые должны обсуждаться на высшем уровне», — отметил Песков.

Пресс-секретарь президента РФ добавил, что вопрос касательно газа будет поднят, если президенты будут считать это необходимым. Всего несколько дней назад распространилась информация о возможном телефонном разговоре Путина и Лукашенко по этой проблеме.



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