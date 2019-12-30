Путин поздравил с Новым годом Меркель, Джонсона и Елизавету II

Президент Владимир Путин направил новогодние поздравления королеве Великобритании Елизавете II и премьер-министру Борису Джонсону, выразив надежду на взаимовыгодное развитие российско-британских отношений.

«Путин отметил, что дальнейшее развитие российско-британских отношений на основе принципов равноправия и взаимной выгоды способствовало бы укреплению международной стабильности и безопасности», – говорится в сообщении на сайте Кремля.

Также Путин поздравил федерального президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера и канцлера Ангелу Меркель с Новым годом.

«Выражена уверенность, что предстоящий юбилейный год 75-летия окончания Второй мировой войны будет способствовать обеспечению поступательного развития российско-германского взаимодействия по актуальным вопросам двусторонней и международной повестки дня», – говорится в сообщении.

Кроме того, в послании подчеркивается, что за последнее время был реализован ряд совместных российско-германских проектов – в том числе в рамках «перекрестных» годов научно-образовательных партнерств, а также с успехом завершена культурная программа «Русские сезоны» в Германии.

Среди тех, кому Кремль направил поздравления с Новым годом и Рождеством, также фигурируют президент США Дональд Трамп, президенты Сирии и Турции Башар Асад и Тайип Эрдоган, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. При этом Песков объяснил, почему Путин не поздравил с Новым годом президентов Украины и Грузии.

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