Мнение: Путин атакует! Кругом атомные щупальца Кремля!

30.12.2019, 13:19, Разное

Немецкое издание Die Welt отмечает, что Россия "давно заняла доминирующее положение на мировом рынке атомной энергетики. "Москва стремится настолько привязать к себе другие страны сравнительно выгодным экспортом атомных технологий – отмечает автор статьи.

Атомная энергетика прекрасно для этого подходит. АЭС работает не менее 60 лет, а при правильной эксплуатации — даже больше века".

Это 24-й ролик-расследование "УспехРашаТВ"! Распространяйте, товарищи, пускай отбиваются, теперь наша очередь!
Кроме того, друзья, подписывайтесь на наш новый проект ХПП-ШОУ! https://www.youtube.com/channel/UCDO-DdBFNfpaO0ruqmF32qg
Спасибо всем, кто поможет проекту. Номер карты СберБанка: 4274 3200 2036 6376.

Счастья вам.

Источник: Вместе победим!



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Сын Елены Яковлевой избавился от татуировок на подбородке, щеке и лбу. Денис Шальных показал в Instagram лицо после удаления рисунков. Наследник актрисы продолжает сводить изображения, которые покрывают большую часть его тела. Начать этот процесс Денис Шальных решил с лица. Согласно размещенным в соцсети снимкам, окончательный результат удаления татуировок поклонникам еще не скоро предстоит увидеть. На […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR Рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2019 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика