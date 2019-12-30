Мнение: Путин атакует! Кругом атомные щупальца Кремля!

Немецкое издание Die Welt отмечает, что Россия "давно заняла доминирующее положение на мировом рынке атомной энергетики. "Москва стремится настолько привязать к себе другие страны сравнительно выгодным экспортом атомных технологий – отмечает автор статьи.
Атомная энергетика прекрасно для этого подходит. АЭС работает не менее 60 лет, а при правильной эксплуатации — даже больше века".
Это 24-й ролик-расследование "УспехРашаТВ"! Распространяйте, товарищи, пускай отбиваются, теперь наша очередь!
Кроме того, друзья, подписывайтесь на наш новый проект ХПП-ШОУ! https://www.youtube.com/channel/UCDO-DdBFNfpaO0ruqmF32qg
Спасибо всем, кто поможет проекту. Номер карты СберБанка: 4274 3200 2036 6376.
Счастья вам.
Источник: Вместе победим!
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Сын Елены Яковлевой избавился от татуировок на подбородке, щеке и лбу. Денис Шальных показал в Instagram лицо после удаления рисунков. Наследник актрисы продолжает сводить изображения, которые покрывают большую часть его тела. Начать этот процесс Денис Шальных решил с лица. Согласно размещенным в соцсети снимкам, окончательный результат удаления татуировок поклонникам еще не скоро предстоит увидеть. На […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Скандалы: Первый по долгам / 11 декабря
- Нумеролог Клара Кузденбаева прогнозирует рождение Ксенией Собчак второго ребёнка / 2 декабря
- В Тверской области без вести пропал 14-летний подросток / 24 декабря
- Энтузиасты портала DxOMark сравнили звук четырех известных моделей смартфонов / 13 декабря
- Создатель Пизанской башни Бонанно Пизано разочаровался в своем творении / 23 декабря
- Мнение: Российские С-400 избавят Турцию от американской авиации не стреляя / 20 декабря
- Аналитики BAV Group составили список самых могущественных стран мира в 2019 году / 16 декабря
- Сок картофеля поможет организму человека бороться с язвой желудка / 30 ноября