Немецкое издание Die Welt отмечает, что Россия "давно заняла доминирующее положение на мировом рынке атомной энергетики. "Москва стремится настолько привязать к себе другие страны сравнительно выгодным экспортом атомных технологий – отмечает автор статьи.

Атомная энергетика прекрасно для этого подходит. АЭС работает не менее 60 лет, а при правильной эксплуатации — даже больше века".

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Источник: Вместе победим!

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