Минпромторг назвал сроки поставок МС-21 зарубежным авиакомпаниям

Поставки российских самолетов МС-21 авиакомпаниям дальнего зарубежья могут начаться в 2023-2024 годах, сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров.

«Первые поставки коммерческие начнутся в 2021 году. Конечно же, мы начнем поставлять сначала российским авиакомпаниям, ближнезарубежным, хотя в портфеле заказов есть заказчики из дальнего зарубежья, но это будет ориентировано на 2023-2024 год», – передает РИА «Новости» ответ Мантурова на вопрос о спросе на самолеты МС-21 в эфире канала «Россия 24».

По его словам, среди стран-заказчиков из дальнего зарубежья есть страны Юго-Восточной Азии, в частности, Малайзия.

Напомним, в четверг в Ростехе сообщили, что сборка серийных гражданских самолетов МС-21 начнется в 2020 году.

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