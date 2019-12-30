Путин поздравил с Новым годом генсека ООН и руководителей спортивных организаций

Президент Владимир Путин поздравил с наступающим Новым годом генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша, папу Римского Франциска, президента Международного олимпийского комитета Томаса Баха, президента ФИФА Джанни Инфантино, а также главу Международной федерации хоккея с шайбой Рене Фазеля и руководителя Международной федерации дзюдо Мариуса Визера, сообщила пресс-служба Кремля.
«Президент Российской Федерации поздравил с наступающим Новым годом ряд глав международных организаций, в частности, генерального секретаря Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреша, директора-распорядителя Международного валютного фонда Кристалину Георгиеву, президента Международного олимпийского комитета Томаса Баха, почетного президента Международного олимпийского комитета Жака Рогге и почетного члена Международного олимпийского комитета Жан-Клода Килли», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы.
Отмечается, что глава государства также «направил поздравления президенту Международной федерации футбольных ассоциаций Джанни Инфантино, президенту Союза европейских футбольных ассоциаций Александеру Чеферину, президенту Международной федерации хоккея с шайбой Рене Фазелю и президенту Международной федерации дзюдо Мариусу Визеру».
Кроме того, Путин поздравил Папу Римского Франциска с Рождеством и Новым годом и сообщил о намерении всемерно развивать конструктивный диалог со Святым Престолом.
«Поздравляя с праздником Рождества Христова и Новым годом Его Святейшество Папу Римского Франциска, глава Российского государства выразил уверенность в том, что встреча в июле с.г. способствовала укреплению отношений между Россией и Ватиканом, и сообщил о намерении всемерно развивать конструктивный диалог со Святым Престолом, взаимодействие в целях защиты нравственных ценностей и построения справедливого мирового порядка, обеспечивающего мирное и гармоничное сосуществование всех стран и народов», – говорится в сообщении.
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