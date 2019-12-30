Число жертв тайфуна на Филиппинах увеличилось до 47

Число жертв тайфуна «Урсула» на Филиппинах возросло до 47. Об этом 30 декабря сообщает агентство Xinhua.

Кроме того, 140 человек получили различные травмы. Власти допускают, что число погибших увеличится поскольку 9 человек считаются пропавшими без вести.

Полиция и чиновники заявили, что большинство людей умерли в следствии утопления, падения деревьев, а также в результате случайного поражения электрическим током.

Тайфун нанес ущерб более 1 млрд песо (примерно $19,7 млн).

Тайфун накрыл Филиппины 25 декабря. Он сопровождался порывами ветра, достигающими 195 км/ч.

Тайфун повредил более 265,6 тыс. домов из которых 36,1 тыс. были полностью уничтожены. В результате стихийного бедствия пострадали 399,2 тыс. семей, что эквивалентно более 1,5 млн человек.

Ранее сообщалось о 41 погибшем в следствии тайфуна.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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