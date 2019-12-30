Число жертв тайфуна на Филиппинах увеличилось до 47

30.12.2019, 13:18, Новости дня

Число жертв тайфуна «Урсула» на Филиппинах возросло до 47. Об этом 30 декабря сообщает агентство  Xinhua.

Кроме того, 140 человек получили различные травмы. Власти допускают, что число погибших увеличится поскольку 9 человек считаются пропавшими без вести.

Тайфун накрыл Филиппины 25 декабря. Он сопровождался порывами ветра, достигающими 195 км/ч.

Тайфун повредил более 265,6 тыс. домов из которых 36,1 тыс. были полностью уничтожены. В результате стихийного бедствия пострадали 399,2 тыс. семей, что эквивалентно более 1,5 млн человек.

Ранее сообщалось о 41 погибшем в следствии тайфуна.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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