Мы выполнили все обязательства. Москва – ни одного. Она даже «всех установленных» не освободила. Не говоря уже о «всех на всех»

Вчера в счастливых эмоциях встречи наших почти незамеченным в СМИ прошло заявление представителя РФ в ТКГ Грызлова, что Киев взял на себя обязательство не преследовать отпущенных под личные обязательства беркутовцев и террористов…
Похоже, именно это и является ценой. Не только отпустить, но и похоронить дело, забыть, зачистить саму память о расстрелах и причастности Москвы к трагическим событиям в Украине.
Фраза власти «мы выполнили все обязательства» тем временем стала лозунгом новых взаимоотношений с Москвой.
Мы выполнили все обязательства и отвели войска. Мы выполнили все обязательства и отдали Цемаха. (Хотя моряков Москва должна была передать без всяких предпосылок, по решению морского арбитража). И тем самым технически вывели Москву из международных судов.
Мы выполнили все обязательства и отказались от исков к «Газпрому» на $12 млрд.
Мы выполнили все обязательства и выпустили на волю тех, о ком в Минских соглашениях ни слова и ни одного обязательства. Ни одного. И на саммите в Париже речь шла о тех, кто имеет хоть какое-то отношение к конфликту, а не о беркутне.
Между тем, Москва не выполнила ни одного обязательства. Она не отпустила моряков, как была обязана, а поменяла их на Цемаха. Она не освободила «всех на всех» и даже «всех установленных» не освободила. Потому что дома нет Выговского, Штыбликова, Дудки, других политзаключенных Кремля, крымских татар. Нет солдата с Тернопольщины Ромы Онищука, которого прячут в оккупированном Луганске, нет несколько сотен наших. Москва не выполнила договоренность «всех на всех». Где об этом заявление украинской власти? И где заявление лидеров мира? Его не будет, потому что Украина выполнила все условия.
И ключевое, Москва не выполнила главное условие Минских соглашений – полное прекращение огня и выведение своей техники, оружия и наемников с территории Украины. Или выполнила? Беркутня же уже в РФ? Будут теперь там лупашить оппозицию? Или террористы вернутся сюда с новыми терактами?
Большая просьба к власти: а вы могли бы в новогоднем обращении перечислить все ваши обязательства перед соседом, которого уже стесняетесь называть агрессором? Чтобы Украина была в курсе.
За наших освобожденных, кого знаю, и понимаю, что это герои, – счастлива. Ваши семьи тоже абсолютно героические. Спасибо за пример мужества все эти годы.
Источник: Iryna Gerashchenko / Facebook
Опубликовано с личного разрешения автора
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Федеральная антимонопольная служба завела дело на Booking.com, об этом сообщается на сайте ведомства. Ранее ведомство обязало компанию исключить пункт о предоставлении лучшей цены из соглашений с российскими партнерами. Из сообщения следует, что дело завели 27 декабря. По версии ФАС, сервис нарушает закон в части навязывания средствам размещения на территории России условий договора о необходимости обязательного предоставления […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Военные США в Сирии запросили инструкции на случай нападения России / 12 декабря
- В соцсетях обратили внимание на самокопирование Соболь в роликах / 11 декабря
- Мать одного из подростков, задававших вопросы гею на ютуб-шоу, сообщила об угрозах от полиции / 24 ноября
- Украинские гастарбайтеры в Польше стали чаще совершать преступления / 17 декабря
- Гаджеты: Выявлена уязвимость в драйверах NVIDIA, позволяющая взломать компьютер / 26 декабря
- Opel возобновил продажи автомобилей в России / 16 декабря
- В Пермском крае колясочница пыталась подняться по пандусу в местную администрацию, упала и сломала обе руки / 5 декабря
- Трамп резко ответил Макрону на слова о «смерти мозга» НАТО / 3 декабря