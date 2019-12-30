Известный артист не дал стул Пугачевой после ее выходки

30.12.2019, 13:12, Разное

Александр Песков, прославившийся благодаря своим непревзойденным, очень точным пародиям, назвал далекий 1980 годы началом своего творческого пути. Тогда, в гостях у Владимира Никольского, он изобразил Аллу Пугачеву, с которой тот как раз работал. «Я сдернул с кровати покрывало, и это был мой балахон. Я надел его и прошелся в манере Пугачевой. Володя подходит ко мне и говорит: «Саня, подумай, из этого может быть номер», – рассказал артист.

Его любимый образ – актриса Людмила Гурченко. С ней Александр Песков общался на протяжении трех десятков лет, они нежно любили друг друга. Хотя с самого начала, когда они только встретились, Гурченко не желала Пескова даже в гримерку впускать. «Кричала: «Только не Пескова сюда!». Это было в концертном зале «Россия». Я спросил: «Людмила Марковна, а почему нет?». Она говорит: «Вы меня делаете, но не так!». Я предложил поговорить и обсудить», – вспомнил Песков.

Спустя неделю он сделал тот самый номер,после которого Людмила Гурченко встала и аплодировала стоя. За ней поднялся и весь зрительный зал.

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Публикация от Шоу Александра Пескова (@peskovshow) 27 Ноя 2019 в 1:09 PST

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