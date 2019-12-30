Песков прокомментировал роль Путина в обмене пленными в Донбассе

Обмен в Донбассе осуществляется сторонами конфликта, президент Владимир Путин в этом не участвует, а лишь использует свой авторитет для продвижения диалога, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Президент РФ не принимает участия в этих переговорах, в этих контактах, президент РФ использует свое влияние, свой авторитет с тем, чтобы способствовать осуществлению подобного обмена. Обмен осуществляется все-таки между сторонами конфликта. Как вы знаете, РФ к оным отношения не имеет», – сказал Песков, передает РИА «Новости».

Он также отметил, что «абсолютно неправильно и неверно» трактовать участие РФ в переговорном процессе как факт того, что она берет на себя ответственность за действия тех, кто был освобожден в рамках обмена.

Кроме того, Песков указал, что «фактически прямых двусторонних контактов с представителями ДНР и ЛНР нет у украинских коллег». «Собственно, если бы они были, то, наверное, дела бы шли гораздо легче в этом плане. Поэтому здесь трехсторонняя комиссия там и так далее. Только потому, что отсутствуют прямы контакты», – добавил Песков, отвечая на вопрос журналистов об участии РФ в обмене пленными.

Тем временем в МИД РФ заявил, что Москва приветствует обмен пленными между Киевом и Донбассом.

«В Москве приветствуют этот важный гуманитарный шаг, который позволил десяткам людей воссоединиться со своими семьями и встретить наступающий Новый год в кругу родных и близких. Рассчитываем, что в 2020 году будет продолжена работа не только по дальнейшему обмену удерживаемых лиц в соответствии с зафиксированным в минском «Комплексе мер» принципом «всех на всех», но и по реализации других его положений, прежде всего в политической сфере», – заявили в министерстве.

Напомним, после обмена пленными между Киевом и народными республиками Донбасса, который 29 декабря состоялся впервые за два года, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что первая часть «нормандских» договоренностей выполнена и поблагодарил «всех лидеров «нормандской четверки».

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