«Яндекс» в ответ на иск Rambler подал на компанию в суд

30.12.2019, 13:12, Новости дня

«Яндекс» подал в Суд по интеллектуальным правам на ООО «Компания Афиша», входящую в медиахолдинг Rambler Group.

Иск зарегистрировали 27 декабря, в качестве третьего лица указали Федеральную службу по интеллектуальной собственности (Роспатент), передает РИА «Новости» со ссылкой на документ.

В обеих компаниях не стали комментировать иск.

Ранее Rambler подал заявление в отношении «Яндекса», по мнению Rambler, эта компания незаконно использовала слово «Афиша» в названии сервиса. Рассмотрение дела было запланировано н а26 декабря, после чего перенесено на 30 декабря.

В декабре Rambler подал иск к компании Игоря Сысоева Nginx, но после общественного резонанса компания отказалась от уголовного преследования фирмы.

Компания «Яндекс» заявила, что ситуация с конфликтом Rambler и компании Nginx является плохим знаком, и назвала проект Сысоева «предметом общей гордости российского open source сообщества».



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