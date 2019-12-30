«Яндекс» в ответ на иск Rambler подал на компанию в суд

«Яндекс» подал в Суд по интеллектуальным правам на ООО «Компания Афиша», входящую в медиахолдинг Rambler Group.
Иск зарегистрировали 27 декабря, в качестве третьего лица указали Федеральную службу по интеллектуальной собственности (Роспатент), передает РИА «Новости» со ссылкой на документ.
В обеих компаниях не стали комментировать иск.
Ранее Rambler подал заявление в отношении «Яндекса», по мнению Rambler, эта компания незаконно использовала слово «Афиша» в названии сервиса. Рассмотрение дела было запланировано н а26 декабря, после чего перенесено на 30 декабря.
В декабре Rambler подал иск к компании Игоря Сысоева Nginx, но после общественного резонанса компания отказалась от уголовного преследования фирмы.
Компания «Яндекс» заявила, что ситуация с конфликтом Rambler и компании Nginx является плохим знаком, и назвала проект Сысоева «предметом общей гордости российского open source сообщества».
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