Мнение: «Большое сердце». Итальянский клоун о России

30.12.2019, 13:10, Разное

Дэвид Ларибле – один из лучших современных клоунов на планете, лауреат множества премий, человек, впервые сделавший зрителя из зала полноправным участником своего шоу. Этот интерактивный формат взаимодействия со зрительным залом позволил ему стать своего рода новатором в этом древнейшем виде искусства. Эталоном цирковых представлений он считает сценические номера клоуна Юрия Никулина и других великих советских клоунов. Подробнее — в эксклюзивном интервью ru_open:

Источник: Открытая Россия



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