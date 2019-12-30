«Хочется увидеть авторов»: Харламов взбесился из-за обвинений в изменах Батрутдинову

Одно из желтых изданий опубликовало пасквиль на артиста. Автор
статьи предположил, что Харламова связывает «голубая» любовь с коллегой по цеху
Тимуром Батрутдиновым. Более того, отмечалось, что Гарик изменяет
возлюбленному. Якобы его новым увлечением стал актер Сергей Бурунов.
На материал Харламов отреагировал в личном «Инстаграм». Комик
разразился матерщиной.
Он поздравил желтую прессу с Новым годом и поблагодарил
журналистов за «прекрасные минуты смеха от того, что вы *** пишете». Артист
признался, что мечтает встретить создателя статьи.
«Как же хочется увидеть авторов этого мракобесия ) всех
хейтеров тоже поздравляю с наступающим, вам надо корпорат устроить новогодний с
персоналом этих изданий, там вы все будете говорить на одном языке ))) «Пока
Батруха плачет– Гарик с другим скачет» 😂😂😂 ***
)) (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)», —
высказался Гарик Харламов.
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Подписчики с юмором отнеслись к гневной отповеди артиста. «Как говорится от
комика до гомика.. 😆», «Блин неужели кто то
этому верит?», «Очень даже по Европейски», «Ахахаххахахпхпхпххпхпахахаххаахахах
Гарик,давай определяйся уже 😂😂😂😂
забрал всех завидных женихов России 😂😂Глядишь
оглянуться не успеем, еще Лазарева и Шепелева припишут 😂😂😂😂😂», «когда уже свадьба с
Батрухой?😂», «Давно догадывались, что с Асмус брак – фикция 🤣», – писали поклонники Гарика Харламова.
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