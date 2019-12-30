«Хочется увидеть авторов»: Харламов взбесился из-за обвинений в изменах Батрутдинову

Одно из желтых изданий опубликовало пасквиль на артиста. Автор

статьи предположил, что Харламова связывает «голубая» любовь с коллегой по цеху

Тимуром Батрутдиновым. Более того, отмечалось, что Гарик изменяет

возлюбленному. Якобы его новым увлечением стал актер Сергей Бурунов.

На материал Харламов отреагировал в личном «Инстаграм». Комик

разразился матерщиной.

Он поздравил желтую прессу с Новым годом и поблагодарил

журналистов за «прекрасные минуты смеха от того, что вы *** пишете». Артист

признался, что мечтает встретить создателя статьи.

«Как же хочется увидеть авторов этого мракобесия ) всех

хейтеров тоже поздравляю с наступающим, вам надо корпорат устроить новогодний с

персоналом этих изданий, там вы все будете говорить на одном языке ))) «Пока

Батруха плачет– Гарик с другим скачет» 😂😂😂 ***

)) (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)», —

высказался Гарик Харламов.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Гарик Харламов (@garikkharlamov) 5 Ноя 2019 в 3:03 PST

Подписчики с юмором отнеслись к гневной отповеди артиста. «Как говорится от

комика до гомика.. 😆», «Блин неужели кто то

этому верит?», «Очень даже по Европейски», «Ахахаххахахпхпхпххпхпахахаххаахахах

Гарик,давай определяйся уже 😂😂😂😂

забрал всех завидных женихов России 😂😂Глядишь

оглянуться не успеем, еще Лазарева и Шепелева припишут 😂😂😂😂😂», «когда уже свадьба с

Батрухой?😂», «Давно догадывались, что с Асмус брак – фикция 🤣», – писали поклонники Гарика Харламова.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: «Укрзалізниця» возобновила движение пригородных поездов на участке Фенольная (станция в пгт Новгородское) – Скотоватая (пгт Верхнеторецкое) в Донецкой области, которое было остановлено в 2014 году. Об этом сообщает пресс-служба украинской компании. Сегодня по этому маршруту отправился первый поезд. Всего на обновленном участке будут курсировать две пары пригородных электропоездов. Председатель правления «Укрзалізниці» Евгений Кравцов сообщил, что компания […]