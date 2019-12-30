Константин Богомолов откровенно о ночных приключениях с Ксенией Собчак

Поэт заявил, что не собирается в этот раз подводить итоги года. Он утверждает, что для него не имеет значения, какой год уходит, а какой приходит.

Богомолов опубликовал один из свадебных снимков на своей странице в своем инстаграм-аккаунте. Он написал трогательный текст, который посвятил своей возлюбленной.

«У меня есть наблюдение. Очень простое. Вот живешь с человеком. И счастлив. Потом не видишься пару-тройку дней. Ну вроде обычное дело. Потом встречаешь в аэропорту в три ночи. И прыгаешь от счастья и видишь счастье в глазах напротив, и обнимаешь, и так хорошо вдвоём, как будто все только начинается. И невозможно оторваться. Люблю», – признался Константин.

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Публикация от Konstantin Bogomolov (@konbog75) 30 Дек 2019 в 12:10 PST

В конце режиссер добавил, что впереди его ожидает все самое интересное, это только начало. Также он заявил, что теперь выйдет на связь с поклонниками только после праздников. Вероятно, они с Собчак планируют очередное путешествие.

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