«Стыд и срам»: расфуфыренного Филиппа Киркорова решили привести в порядок

Над исполнителем поставят модный эксперимент. Программа с Филиппом Киркоровым выйдет в эфир 30 декабря в 9.55.
Моя семья – мой фэшн-мотиватор», – написал в своем «Инстаграм»
исполнитель. Поддержать певца
на шоу придут его отец Бедрос, тетя Мари и дядя Хари.
Материал дополняется
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов выступил в цирке, проехавшись по манежу на белом коне. Зал аплодировал главе государства, сообщает Национальная служба новостей. Бердымухамедов понаблюдал с трибуны за выступлением группы национальных конных игр. После этого лидер спустился к артистам и вручил им подарки, в числе которых были диски с его собственными песнями. В одной из них президент […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Мнение: Тоталитарный дайджест. 01.12.2019 / 1 декабря
- Хореограф Алла Сигалова рассказала о длительном романе с женатым артистом / 27 ноября
- Наука: Одноклеточные решения / 9 декабря
- Лили-Роуз Депп и Тимоти Шаламе вошли в топ-12 пар уходящего года по версии HELLO! / 8 декабря
- Суд вернул в прокуратуру дело участника акции 27 июля Самариддина Раджабова / 27 ноября
- «Как корове седло»: ряженая Собчак украсила себя ликом Христа / 16 декабря
- Стас Барецкий готовит к выходу книгу «Брат-3» / 2 декабря
- Такие целебные горящие туры в Турцию / 23 декабря