«Стыд и срам»: расфуфыренного Филиппа Киркорова решили привести в порядок

Над исполнителем поставят модный эксперимент. Программа с Филиппом Киркоровым выйдет в эфир 30 декабря в 9.55.

Моя семья – мой фэшн-мотиватор», – написал в своем «Инстаграм»

исполнитель. Поддержать певца

на шоу придут его отец Бедрос, тетя Мари и дядя Хари.

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