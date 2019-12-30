Экотехнопарк «Калуга» исполняет новогодние мечты

Учителя обратились к руководству экотехнопарка с просьбой помочь им приобрести искусственную ель с игрушками высотой 4-5 метров. Глава администрации Износковского района Владимир Леонов поддержал эту просьбу.
Выбор именно искусственного дерева был обусловлен заботой об окружающей среде, что является одним из основных приоритетов в работе экотехнопарка «Калуга». Другим важнейшим его приоритетом выступает социальная поддержка населения района, так что руководство предприятия моментально одобрило приобретение новогодней елки.
Теперь школьники, педагоги и все жители Мятлево смогут собраться рядом с зеленой красавицей. Все они уже выразили свою признательность «Профземресурсу» за прекрасный подарок к празднику.
Напомним, что экотехнопарк «Калуга» и ранее активно помогал руководству и населению Износковского района, демонстрируя тем самым высокую социальную ответственность еще на стадии запуска проекта. Благодаря ему летом была отремонтирована школа в селе Шанский Завод, около нее появился современным спортивный комплекс. Для более чем 300 школьников района инвестор проекта экотехнопарка организовал поездки в Москву на новогодние представления, а практически столько же дошкольников получили от компании новогодние подарки.
Кроме того, администрация экотехнопарка помогла районным властям в подготовке к празднованию Нового года. На 25 деревьях и фасадах общественных зданий при участи предприятия была смонтирована праздничная иллюминация. А на центральной площади райцентра – села Износки засияла огнями подарок трудового коллектива «Калуги» – новогодняя елка, вокруг которой в новогоднюю ночь соберутся жители района.
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