«Она всегда ревновала меня к любому человеку»: Дочь Волочковой не дружит с ее новым избранником

30.12.2019, 13:04, Разное

Дочь Волочковой Ариадна не дружит с её новым избранником. Об этом балерина пояснила зрителям шоу «Звезды сошлись».
Девочка, отцом которой является бизнесмен Игорь Вдовин, не одобряет сегодняшнего спутника матери, но та не считает поведение дочери чем-то исключительным. Так она относится ко всем мужчинам, которые появляются рядом с Волочковой. Знаменитость уверена, что ситуация знакома очень многим людям, и объясняется она чувством ревности и эгоизмом детей. Родители, по их мнению, должны принадлежать только им. Редкие встречи с дочерью также не расстраивают бывшую приму Большого театра. Несмотря на каникулы, Ариадна не сопровождает маму в её поездке в Таиланд. Время отдыха балерина проводит вместе с бойфрендом.

Девочка находится в доме Вдовина, который раньше предпочитал встречаться с ребенком раз в полгода, а теперь компенсирует упущенное за предыдущее время. О том, как относится Ариадна к новой женщине в жизни отца, Анастасия Волочкова не сообщила.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов выступил в цирке, проехавшись по манежу на белом коне. Зал аплодировал главе государства, сообщает Национальная служба новостей. Бердымухамедов понаблюдал с трибуны за выступлением группы национальных конных игр. После этого лидер спустился к артистам и вручил им подарки, в числе которых были диски с его собственными песнями. В одной из них президент […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR Рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2019 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика