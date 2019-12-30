«Она всегда ревновала меня к любому человеку»: Дочь Волочковой не дружит с ее новым избранником

Дочь Волочковой Ариадна не дружит с её новым избранником. Об этом балерина пояснила зрителям шоу «Звезды сошлись».
Девочка, отцом которой является бизнесмен Игорь Вдовин, не одобряет сегодняшнего спутника матери, но та не считает поведение дочери чем-то исключительным. Так она относится ко всем мужчинам, которые появляются рядом с Волочковой. Знаменитость уверена, что ситуация знакома очень многим людям, и объясняется она чувством ревности и эгоизмом детей. Родители, по их мнению, должны принадлежать только им. Редкие встречи с дочерью также не расстраивают бывшую приму Большого театра. Несмотря на каникулы, Ариадна не сопровождает маму в её поездке в Таиланд. Время отдыха балерина проводит вместе с бойфрендом.
Девочка находится в доме Вдовина, который раньше предпочитал встречаться с ребенком раз в полгода, а теперь компенсирует упущенное за предыдущее время. О том, как относится Ариадна к новой женщине в жизни отца, Анастасия Волочкова не сообщила.
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