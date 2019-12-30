За несколько дней до кончины Галина Волчек общалась с шаманом Дольганом Лиджиевым

30.12.2019, 13:04, Разное

Выяснилось, что при жизни Галина Волчек верила в астрологию. За несколько дней до кончины актриса общалась с бурятским шаманом Дольганом Лиджиевым.
Незадолго до смерти знаменитости на странице мужчины в Instagram появилось совместное с ней фото. Кроме этого, в кадре присутствовали подруга режиссёра Лариса Рубальская и шоумен Максим Галкин. Известно, что Волчек часто навещала детей Пугачевой и комика Лизу и Гарри, а также была им вместо бабушки. Художественный руководитель «Современника» страдала от болезней опорно-двигательного аппарата, а еще у нее была межпозвоночная грыжа. По этой причине Галина Борисовна в последнее время передвигалась с помощью инвалидной коляски. Про шамана достаточно мало сведений. Дольган Лиджиев работает с публичными личностями и занимается иглоукалыванием. Выяснилось, что при жизни Волчек назначала премьеры спектаклей на благоприятные даты.

Актриса стала верить предсказателям после того, как ее экс-супруг Евгений Евстигнеев отправился на операцию в Лондон. Тогда педагог решила узнать о дальнейшем развитии событий, однако специалист заявил, что хирургического вмешательства не будет. Действительно, в больнице у мужа режиссёра остановилось сердце.



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