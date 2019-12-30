С 1 января в РФ унифицируют акцизы, уберут детские выплаты и введут другие новшества

Начиная с 1 января в РФ унифицируют акцизы для импортной и отечественной продукции, а также отменят детские выплаты. Помимо этого, ожидается рост страховых пенсий, которые в 2020 году пройдут индексацию в размере 6,6%, тогда как прогнозируемая инфляция составляет 3,8%.

Среднее увеличение пенсии за год достигнет отметки в 1 тысячу рублей. Увеличение затронет порядка 31 млн нетрудоустроенных пенсионеров. Вторая индексация обязана пройти в апреле 2020-го, но это затрагивает выплаты по социальным пенсиям. Уже 1 января начнут работать электронные трудовые книжки. Переход на новую систему для лиц с уже оформленными документами будет проводиться исключительно на добровольной основе, без ввода «принудительных» сборов данных. Все новые регистрации не будут создаваться в бумажном формате.

Ожидается повышение стоимости винных акцизов. С января ставка пройдёт унификацию для производителей из РФ и других государств. Это затрагивает шампанское, вина, а также этиловый спирт. Детские выплаты отменят. К настоящему моменту они упали до планки в 50 рублей, поэтому указом президента Путина они нивелируются. В 2020-м льготы станут более доступными для малоимущих семей с детьми. В новом году закроют дворы для грузовых авто и такси, но пока только в тестовом режиме.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов выступил в цирке, проехавшись по манежу на белом коне. Зал аплодировал главе государства, сообщает Национальная служба новостей. Бердымухамедов понаблюдал с трибуны за выступлением группы национальных конных игр. После этого лидер спустился к артистам и вручил им подарки, в числе которых были диски с его собственными песнями. В одной из них президент […]