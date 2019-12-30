Польский политик — исторические нападки на Польшу — продуманная стратегия России и Германии

На фоне проекта «Северный поток — 2» РФ вместе с Германией намерена переписать историю, чтобы снять с себя ответственность за начало Второй мировой войны и возложить её на Польшу, уверен польский политик Бартош Ковнацкий. В беседе с порталом Wpolityce депутат от партии «Право и справедливость» признаёт, что если «Северный поток — 2» будет реализован, Запад попадёт в сильную зависимость от российских энергоносителей.



Reuters

«Это продуманная стратегия Путина, которая вписывается в стратегию Советского Союза, а теперь и России. Эта стратегия касается всего, что произошло после 1945 года, то есть проводимого совместно с Германией искажения исторической правды об ответственности Германии и РФ за Вторую мировую войну. Это происходит за счёт Польши. РФ делает это, чтобы договориться с Германией в обход нас», — комментирует словесные нападки на Польшу* в беседе с порталом Wpolityce польский депутат от партии «Право и справедливость» Бартош Ковнацкий.

В интервью политик также отмечает, что ряд заявлений Путина стал результатом неудачной совместной российско-германской политики провокации или дезинформации, которая должна была привести к отмене санкций и дальнейшей реализации проекта «Северный поток —2». «Пока что реализация российско-немецкого проекта осложняется, и это в свою очередь вызывает у президента Путина панику», — подчёркивает он.

Бартош Ковацкий признаёт, что очень бы хотел, чтобы этот проект провалился. Но политический реализм показывает, что, хоть он и находится под угрозой, его просто будет сложнее завершить. «Не только Германия, но и фактически вся Западная Европа не видит угрозы, связанной с этим проектом. Если не будет решимости со стороны стран Западной Европы, «Северный поток —2» будет достроен, и тогда Запад попадёт в сильную зависимость от российских энергоносителей», — резюмирует в беседе с порталом Wpolityce польский депутат от партии «Право и справедливость» Бартош Ковнацкий.

* 24 декабря 2019 года Владимир Путин, ссылаясь на архивный документ, рассказал, что Гитлер прямо заявлял министру иностранных дел, а потом послу Польши в Германии о своей идее «выслать евреев в Африку, в колонии». «На что посол Польши ему ответил, а потом записал в своей докладной бумаге министру иностранных дел Польши господину Беку: «Когда я это услышал, я ему ответил, если он это сделает, мы поставим ему великолепный памятник в Варшаве». «Сволочь, свинья антисемитская. По-другому сказать нельзя», — прокомментировал российский президент (прим. ИноТВ).

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