Мнение: Командировки 2019 года…

30.12.2019, 13:01, Разное

До Нового года осталось совсем чуть-чуть, пора вспомнить события 2019 года. Начну с поездок. Самая интересная командировка 2019 года была в Забайкалье. Где я увидел и ужаснулся увиденным, как добывается золото, как живут золотодобытчики….

А еще были командировки в Сочи, в Тюмень, в Новый Уренгой, в Крым…

А еще довелось четыре раза слетать в Лондон, и дважды – в Кишинев. Была еще поездка в Мюнхен…

А вот в Марокко была не командировка, а автопробег с друзьями в дни майских каникул…

Источник: Ирек Муртазин



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