Мнение: Командировки 2019 года…

До Нового года осталось совсем чуть-чуть, пора вспомнить события 2019 года. Начну с поездок. Самая интересная командировка 2019 года была в Забайкалье. Где я увидел и ужаснулся увиденным, как добывается золото, как живут золотодобытчики….
А еще были командировки в Сочи, в Тюмень, в Новый Уренгой, в Крым…
А еще довелось четыре раза слетать в Лондон, и дважды – в Кишинев. Была еще поездка в Мюнхен…
А вот в Марокко была не командировка, а автопробег с друзьями в дни майских каникул…
Источник: Ирек Муртазин
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов выступил в цирке, проехавшись по манежу на белом коне. Зал аплодировал главе государства, сообщает Национальная служба новостей. Бердымухамедов понаблюдал с трибуны за выступлением группы национальных конных игр. После этого лидер спустился к артистам и вручил им подарки, в числе которых были диски с его собственными песнями. В одной из них президент […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Первая советская атомная подлодка убила весь экипаж / 28 декабря
- Мнение: Новый Суперджет, убийца Гугла и очищение экономики от зомби / 26 декабря
- Кудрявцева влезла в историю с похищением детей / 16 декабря
- Бузова вовсю наступает на пятки сдавшей Пугачевой / 27 декабря
- В России кроссовер Changan CS55 представят в 4-х версиях / 18 декабря
- Сергей Исаев развеял слухи о прощальном туре «Уральских пельменей» / 19 декабря
- Выставленный напоказ почерневший банан Волочковой вызвал фурор / 19 декабря
- Мнение: Провал в Киноклубе / 24 ноября