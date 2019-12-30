Аэропорт Шереметьево в 2020 году откроет 14 курилок

В начале 2020 года аэропорт Шереметьево планирует открыть 14 помещений для курения, сообщили в пресс-службе авиагавани.

«Аэропорт Шереметьево с учетом законодательного разрешения на открытие специализированных курительных помещений намерен реализовать проект по открытию курительных комнат в «чистых зонах» терминалов. Эти комнаты будут изолированы от всех помещений, связанных с обслуживанием пассажиров, иметь непрозрачные стены, а также будут оборудованы современными мощными вентиляционными системами. Во всех курительных комнатах будет размещена информации о вреде данной привычки и возможностях реабилитации. Забота о здоровье граждан является абсолютным приоритетом аэропорта Шереметьево. Курительные комнаты для пассажиров будут открыты в начале 2020 г. Всего предполагается открыть 14 курительных комнат во всех терминалах. Проект курительных помещений уже есть, в настоящее время идет подготовка систем вентиляции и очистки воздуха. Вход в помещения будет бесплатным», – передает АГН «Москва» сообщение пресс-службы.

Там уточнили, что оценка затрат на оборудование комнат еще не произведена, поскольку итоговые коммерческие предложения для аэропорта Шереметьево еще не сформированы.

В пресс-службе Домодедово сообщили, что курительные комнаты в аэропорту были переоборудованы в 2013 году, когда вступил в силу запрет на курение на территории аэропортов России.

«Теперь эти помещения эксплуатируются по другому назначению для улучшения пассажирского обслуживания. Сейчас аэропорт изучает возможность размещения специальных комнат, в том числе на территории новых площадей аэропорта», – добавили там.

Напомним, в пятницу, 27 декабря президент Владимир Путин подписал закон, возвращающий комнаты для курения в российские аэропорты.

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