Причиной крушения самолета в Казахстане мог стать след от другого взлетавшего лайнера

30.12.2019, 12:57, Новости дня

Причиной падения пассажирского лайнера около Алма-Аты мог стать спутный след, оставленный другим самолетом за минуту до взлета упавшего воздушного судна. Об этом сообщил директор летной службы Bek Air Ерик Сапаров.

«Между взлетом Fokker-100 и предыдущим самолетом была минута. Взлет Airbus в 07:19, взлет нашего — 07:20», — рассказал Сапаров.

Он отметил, что жертв можно было избежать, если бы на территории близ аэропорта не было постройки.

 «Возникает вопрос, как могло быть построено здание около с аэропортом?! (…) Это полнейшее нарушение. Возможно, если бы не было этих препятствий, наверное, жертв бы не было», — сказал Сапаров.

27 декабря самолет Fokker-100 авиакомпании Bek Air после вылета из аэропорта потерял высоту, пробил бетонное ограждение, столкнулся с двухэтажным строением и упал в районе жилого сектора.

В результате авиакатастрофы погибли 12 человек и 67 пострадали. Всего на борту самолета находились 93 пассажира и пять членов экипажа.

 



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