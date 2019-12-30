«Яндекс» подал в суд по интеллектуальным правам на «Афишу»

30.12.2019, 12:57, Новости дня

«Яндекс» подал в суд по интеллектуальным правам иск к ООО «Компания Афиша» (учредитель журнала «Афиша», входит в Rambler Group). Об этом сообщает ТАСС.

Согласно представленной информации, иск был зарегистрирован 27 декабря, предмет иска — экономические споры по гражданским правоотношениям. Сумма исковых требований не приводится. Третьим лицом выступает Федеральная служба по интеллектуальной собственности.

Представители «Яндекса» и Rambler Group отказались от комментариев.

20 декабря Палата по патентным спорам отказала Rambler Group в удовлетворении претензий к МТС в связи с использованием товарного знака «МТС.Афиша». Претензии ООО «Компания Афиша» также были предъявлены к «Яндексу» из-за использования торгового знака «Яндекс.Афиша». Палата по патентным спорам рассмотрит этот вопрос 30 декабря.



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